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Изрезанная мужем екатеринбурженка и младенец идут на поправку08 августа в 17:43

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Ребенка перевели в хирургию.

Здоровью жительницы Екатеринбурга, которую во время беременности ранил ножом муж, ничего не угрожает. Скоро женщину выпишут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

Младенца, который также пострадал во время нападения, выхаживают в ОДКБ №1. Мальчика с положительной динамикой перевели из реанимации в отделении хирургии новорожденных, рассказали в медучреждении.

Стоит напомнить, что екатеринбурженка в момент нападения была беременна и находилась в больнице на сохранении. После происшествия врачам пришлось провести экстренную операцию, чтобы спасти мать и ребенка. Следователи возбудили уголовное дело. Муж женщины арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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