Верховный суд дал добро на добычу урана в Зауралье08 августа в 18:57
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Не вняв доводам общественников.
Верховный суд РФ отклонил иск курганских активистов к Кабмину РФ. Общественники требовали признать незаконным подписанное Дмитрием Медведевым распоряжение об организации аукциона на разработку месторождения "Добровольное", передает "Уралинформбюро".
По мнению активистов, разработка "Добровольного" в Звериноголовском районе может негативно сказаться на экологической ситуации в области, которая "уже итак вышла на первое место по онкологическим заболеваниям".
"Анализа причин этого явления правительство РФ не провело, населением усматривается связь с добычей урана", - написал один из четырех истцов судебного процесса Габдулла Исакаев на правозащитной страничке общественного движения "За честные выборы".
По его словам, разведка и добыча урана в Курганской области связана с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей, работающих и проживающих в зоне ведения работ, и со значительным экологическим риском.
Кроме того, в решении Верховного суда общественники увидели нарушение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. "Разумеется, будем оспаривать решение в апелляционной инстанции. Будем просить вернуть дело в первую инстанцию другому судье, так как судья Назарова (которая вынесла решение - прим. ред.) препятствовала предоставлению доказательств"", - заявил "Уралинформбюро" Габдулла Исакаев.
В июле 2017 года стало известно о том, что урановый холдинг "АРМЗ" получил право пользования участка недр в Звериноголовском районе. Информация об этом вызвала широкий общественный резонанс. Курганские активисты заявили о том, что урановые разработки грозят уничтожением "всему живому" в Зауралье, в том числе уникальной роще, выполненной в виде надписи "Ленину 100 лет".
В свою очередь, представители "АРМЗ" назвали выступления общественников "ложью" и "пиаром на стратегически важном не только для предприятия, но и для страны объекте".
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