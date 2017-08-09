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Верховный суд дал добро на добычу урана в Зауралье08 августа в 18:57

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Не вняв доводам общественников.

Верховный суд РФ отклонил иск курганских активистов к Кабмину РФ. Общественники требовали признать незаконным подписанное Дмитрием Медведевым распоряжение об организации аукциона на разработку месторождения "Добровольное", передает "Уралинформбюро".

По мнению активистов, разработка "Добровольного" в Звериноголовском районе может негативно сказаться на экологической ситуации в области, которая "уже итак вышла на первое место по онкологическим заболеваниям".

"Анализа причин этого явления правительство РФ не провело, населением усматривается связь с добычей урана", - написал один из четырех истцов судебного процесса Габдулла Исакаев на правозащитной страничке общественного движения "За честные выборы".

По его словам, разведка и добыча урана в Курганской области связана с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей, работающих и проживающих в зоне ведения работ, и со значительным экологическим риском.

Кроме того, в решении Верховного суда общественники увидели нарушение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. "Разумеется, будем оспаривать решение в апелляционной инстанции. Будем просить вернуть дело в первую инстанцию другому судье, так как судья Назарова (которая вынесла решение - прим. ред.) препятствовала предоставлению доказательств"", - заявил "Уралинформбюро" Габдулла Исакаев.

В июле 2017 года стало известно о том, что урановый холдинг "АРМЗ" получил право пользования участка недр в Звериноголовском районе. Информация об этом вызвала широкий общественный резонанс. Курганские активисты заявили о том, что урановые разработки грозят уничтожением "всему живому" в Зауралье, в том числе уникальной роще, выполненной в виде надписи "Ленину 100 лет".

В свою очередь, представители "АРМЗ" назвали выступления общественников "ложью" и "пиаром на стратегически важном не только для предприятия, но и для страны объекте".

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