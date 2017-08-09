Полиция его не поймала.

Днем 8 августа 2017 года в Магнитогорске по улицам прогуливался голый молодой человек. Фото и видео похождений нудиста в соцсети "ВКонтакте" выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

Один из водителей догнал магнитогорца на машине и поинтересовался, зачем тот разгуливает без одежды. Молодой человек коротко ответил: "Да просто". Остальные вопросы он проигнорировал.

Пользователи соцсети предположили, что мужчина проиграл в споре, рассчитался по кредиту или прибыл из будущего.

Очевидцы вызвали полицию, но поймать нудиста не удалось.