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Голый магнитогорец прогулялся по городу08 августа в 18:07

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Полиция его не поймала.

Днем 8 августа 2017 года в Магнитогорске по улицам прогуливался голый молодой человек. Фото и видео похождений нудиста в соцсети "ВКонтакте" выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

Один из водителей догнал магнитогорца на машине и поинтересовался, зачем тот разгуливает без одежды. Молодой человек коротко ответил: "Да просто". Остальные вопросы он проигнорировал.

Пользователи соцсети предположили, что мужчина проиграл в споре, рассчитался по кредиту или прибыл из будущего.

Очевидцы вызвали полицию, но поймать нудиста не удалось.

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