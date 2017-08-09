Вопрос поднимут на заседании гордумы.

В Верхотурье до сих пор не началась подготовка к отопительному сезону. 10 августа 2017 года на заседании гордумы будет заслушан доклад сити-менеджера Василия Сизикова о сложившейся ситуации.

До 1 февраля 2017 года котельные на правах аренды эксплуатировала компания "УралТЭК". После этого местные власти должны были заключить с коммерсантами концессионное соглашение. Однако договор не подготовили.

Сейчас теплоисточники закрыты, подготовка к зиме не ведется. Ситуация вызывает настороженность у главы города Алексея Лиханова. Однако он заявил "Уралинформбюро", что отопительный сезон в городе в любом случае начнется.

"Сети у нас модернизированы. Конечно, надо посмотреть запорную арматуру, электрокотлы. Но это все не такие глобальные вопросы", - пояснил Лиханов.