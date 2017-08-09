Подаривший Пугачевой "Арлекино".

В Москве на 73-м году жизни скончался народный артист РФ, основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

В легендарном коллективе начинали свою карьеру многие известные исполнители, включая Алексея Глызина и Александра Буйнова. В 1974 году в ансамбле дебютировала Алла Пугачева. Адаптированная специально под нее Слободкиным болгарская песня "Арлекино" принесла будущей Примадонне не только главную награду международного песенного конкурса "Золотой Орфей", но и стала ее визитной карточкой.

Прощание с Павлом Слободкиным состоится 10 августа.