В торговых центрах.

В Тюмени из-за менингита временно закрыли бассейны во всех образовательных, спортивных и оздоровительных учреждениях, приостановлена работа игровых комнат в торговых центрах. В детских оздоровительных организациях и в общественном транспорте проводится обеззараживание воздуха, усилены утренние фильтры в ДОУ.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, в регионе гуляет ранее не встречавшийся энтеровирус Echovirus E30 геновариант "h". Зараза передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями.

Сейчас ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. В последние 3 недели зафиксирована тенденция к снижению. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, тяжелых случаев менингита не зарегистрировано.

Стоит отметить, что в июле вспышка менингита была зафиксирована и в соседней Челябинской области. Из детского лагеря "Олимпиец" увезли в больницу 9 детей, у четырех из них позже подтвердился диагноз "серозный менингит".

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