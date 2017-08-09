Кальяны и вейпы выставят за двери ресторанов Сегодня в 09:20
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И баров.
В российских барах и ресторанах запретят пользоваться кальянами и электронными сигаретами, а продавать их будут только совершеннолетним. Соответствующие нормативные документы должны быть подготовлены к февралю 2018 года в рамках приоритетного проекта "Здоровый образ жизни", пишут "Известия".
Также ужесточат требования к обороту алкоголя. Планируется поступательное сокращение этого рынка: торговлю спиртным намерены вывести в крупные алкомаркеты, а также запретить его продажу по выходным и поднять возрастной ценз до 21 года, передает "Уралинформбюро".
Продвигать идеи ЗОЖ среди населения будут при помощи маркировки полезных продуктов.
Приоритетный проект "Здоровый образ жизни" (ЗОЖ) направлен на оздоровление нации. Предполагается, что к концу 2017 года более трети россиян начнут сознательно укреплять здоровье. К 2020 году этот показатель должен достичь 50%, а к 2025 году приверженцами ЗОЖ должна стать большинство россиян. В целом на реализацию проекта из госказны будет выделено 3,5 миллиарда рублей.
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