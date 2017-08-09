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Диспансеризация подорожала на 18%Сегодня в 10:14

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Выросло качество услуг.

Расходы на диспансеризацию россиян за первые шесть месяцев 2017 года увеличились на 18% по сравнению с началом прошлого года, пишут "Известия" со ссылкой на ФФОМС.

За последнее полугодие из фондов ОМС на это потрачено 17,6 миллиарда рублей. С января по июнь 2016-го – 14,6 миллиарда.

При этом число прошедших диспансеризацию россиян увеличилось лишь на 6% – с 9,7 до 10,3 миллиона человек. По мнению специалистов, причина удорожания – возросшее качестве оказания медицинских услуг. В 2017 году в рамках диспансеризации в среднем на одного россиянина было потрачено более 1650 рублей, а в прошлом году – 1500 рублей, передает "Уралинформбюро".

"Стали использовать дорогое оборудование, лучшие реагенты. Выросла стоимость работы одного врача-специалиста. Следовательно, требуется и большая сумма", – объяснил основатель Фонда ОМС Владимир Гришин.

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