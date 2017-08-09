С защитой "от дурака".

Компания Toyota запатентовала новый гибрид механической и автоматической коробок переключения передач. Данные о разработке японцев опубликованы на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США, передает "Уралинформбюро".

По замыслу создателей, в МКПП монтируется блок актуаторов с электронным управлением. Однако функций у последних меньше, чем в привычной роботизированой коробке.



Рисунок: US Patent & Trademark Office

Электроника способна самостоятельно включать "нейтраль" при движении автомобиля накатом с относительно постоянной скоростью, что существенно сэкономит топливо.

Также актуаторы не позволят водителю переключить передачу на слишком низкую (при езде на большой скорости) или слишком высокую (например, в пробке). Это поможет водителям-новичкам избежать неловких ситуаций и убережет КПП от быстрого износа.

На каких моделях и когда появится "умная" коробка, а также планируется ли вообще ее серийное производство, не уточняется.