Врут и работодатели.

Ложь помогает жителям Екатеринбурга при трудоустройстве. В этом уверены 72% участников исследования портала "Зарплата.ру", передает "Уралинформбюро".

53% респондентов отметили, что скрывали правду или приукрашали свои заслуги на собеседовании. Еще 7% екатеринбуржцев нагло врали на интервью, чтобы получить желаемое место. Абсолютно честны были 40% соискателей.

При этом 64% жителей уральской столицы хотя бы раз сталкивались на собеседовании с обманом со стороны работодателя. 56% опрошенных отметили, что их должностные обязанности не соответствуют озвученным. Фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной у 46% респондентов. Еще 45% пожаловались на несоблюдение условий труда, 29% – на нарушение условий официального трудоустройства.