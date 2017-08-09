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Большинство екатеринбуржцев устраиваются на работу обманомСегодня в 11:00

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Врут и работодатели.

Ложь помогает жителям Екатеринбурга при трудоустройстве. В этом уверены 72% участников исследования портала "Зарплата.ру", передает "Уралинформбюро".

53% респондентов отметили, что скрывали правду или приукрашали свои заслуги на собеседовании. Еще 7% екатеринбуржцев нагло врали на интервью, чтобы получить желаемое место. Абсолютно честны были 40% соискателей.

При этом 64% жителей уральской столицы хотя бы раз сталкивались на собеседовании с обманом со стороны работодателя. 56% опрошенных отметили, что их должностные обязанности не соответствуют озвученным. Фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной у 46% респондентов. Еще 45% пожаловались на несоблюдение условий труда, 29% – на нарушение условий официального трудоустройства.

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