Из-за поломки тепловоза.

На 8 часов задерживается прибытие в уральскую столицу пассажирского поезда №609, сообщением Устье-Аха (Югра) – Екатеринбург. Причиной стала поломка тепловоза на Свердловской железной дороге.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО РЖД "Свердловская железная дорога", инцидент произошел ночью 9 августа на перегоне Худяково – Талый Ключ однопутного неэлектрифицированного участка Тавда – Егоршино.

В настоящее время поезд со скоростью 5 километров в час двигается до станции Талый Ключ, где произведут смену локомотива. На те же 8 часов задерживается встречный пассажирский поезд №610 сообщением Екатеринбург – Устье-Аха.