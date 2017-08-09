На Уктусе.

"Атомстройкомплекс" планирует построить мост через реку Исеть в екатеринбургском микрорайоне Уктус. Об этом "Уралинформбюро" сообщил директор компании Валерий Ананьев.

"Мы эту землю в районе улиц Водоемной и Павлодарской получили по аукциону обманутых дольщиков (в обмен на строительство для обманутых дольщиков дома на улице Савкова - прим.ред.), - пояснил он. - Хотим обустроить пешеходную зону вдоль улицы Щербакова и считаем, что есть необходимость вложить деньги еще и в строительство моста".

По словам В.Ананьева, проект уже отправлен на согласование и есть вероятность, что в его реализацию вложится городской бюджет. Кроме того, компания планирует работы по благоустройству территории вокруг строящегося на улице Машинной ЖК "Чемпион-парк".



Валерий Ананьев знакомит журналистов по строительству и благоустройству городских территорий.

Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс".

"Нельзя ограничивать застройку только "красными линиями", - пояснил глава "Атомстройкомплекса". - Особенно когда мы работаем на площадке за городом, рядом с лесом или рекой. При строительстве такого жилья нужно обязательно обустраивать места отдыха со скамейками и зеленой зоной". Он подчеркнул, что проекты такого рода следует воплощать в жизнь вместе с жильцами этих районов.

Следует добавить, что в июне 2017 года "Атомстройкомплекс" приступил к благоустройству заброшенного парка в микрорайоне УНЦ, где компания возводит концептуальный жилой комплекс "WOODS. Дома в парке". За лето зеленый участок освободят от накопившегося мусора, очистят водоотводную канаву, проведут санитарную вырубку больных деревьев, выполют сорняки, обустроят пешеходные дорожки. Первый из четырех домов комплекса будет сдан в конце года, строительство второго уже стартовало.

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