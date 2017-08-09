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Прокуроры подали в суд на Челябинское летное училищеСегодня в 12:42

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Требуя приостановить его деятельность.

Челябинская транспортная прокуратура подала в суд на Челябинское летное училище гражданской авиации и требует приостановить его деятельность.

Надзиратели провели проверку ЧЛУГА и выяснили - пилотов обучают без сертификата авиационного учебного центра, что запрещено авиационными федеральными правилами.

Как рассказала "Уралинформбюро" консультант Копейского горсуда Ольга Кадочникова, первое заседание по делу назначено на 30 августа 2017 года.

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