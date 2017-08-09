Из-за ошибки с налогами.

Необычная сделка была заключена в престижном квартале Presidio Terrace Сан-Франциско. Супруги-мигранты Тина Лэм и Майкл Чен за 90 000 долларов стали обладателями целой улицы, передает "Уралинформбюро".

Как оказалось, в 2015 году власти города выставили улицу на торги – местные жители 30 лет не платили налог в 14 долларов. Счета приходили на адрес бывшего представителя ассоциации элитного квартала.

Известные политики и артисты, проживающие в Presidio Terrace, пришли в шок, когда узнали о необычной сделке, и даже собираются судиться. В свою очередь, новые владельцы улицы не намерены продавать ее обратно и уже обдумывают идею заработка на аренде парковочных мест.