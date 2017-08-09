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Уральский канатоходец прогулялся между небоскребамиСегодня в 14:33

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На высоте почти 130 метров.

Екатеринбургский канатоходец Максим Кагин покорил очередную высоту. 9 августа 2017 года он прогулялся между двумя 126-метровыми высотками на улице Машинной, сообщает "Уралинформбюро".

Экстремал прошел несколько раз по тросу, причем в некоторых моментах - с закрытыми глазами. Объектами для выполнения трюка стали небоскребы комплекса "Чемпион-парк".

"Эти высотки напоминают мне здания из фильма "Прогулка", где Филипп Пети совершил свой переход по канату. По расположению относительно друг друга и высоте в 37 этажей они, пожалуй, являются наиболее удобным и интересным местом в Екатеринбурге для подобного выступления", - рассказал Кагин.

По словам спортсмена, занятие экстремальным видом спорта развивает физически и эмоционально и заставляет двигаться дальше. При этом он всегда много внимания уделяет безопасности и старается выполнять трюки предельно качественно.

Видео: корпорация "Атомстройкомплекс"

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