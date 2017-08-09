Шабровском.

14 августа АО "ЕЭСК" планирует отключить 10 линий электропередачи, отходящих от подстанции 35/6 кВ "Шабры". Это будет сделано по заявке конкурсного управляющего ООО "Уральская независимая теплоэлектросетевая компания". Последнее предприятие было подконтрольно бизнес-партнеру Малика Гайсина - Сергею Фролову и находится в стадии банкротства.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", отключаемые ЛЭП осуществляют электроснабжение ряда промышленных структур, в том числе промплощадок Шабровского талькового завода. У предприятий нет договоров электроснабжения ни с одной из сбытовых компаний, фактически они имеют многомиллионные долги перед энергетиками.

О предстоящем ограничении электроснабжения уведомлено Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС России по Свердловской области, администрация и прокуратура Чкаловского района.

Производственные площадки, которые энергетики планируют обесточить, а также сам Шабровский тальковый комбинат получает электроэнергию от подстанции 35/6 кВ "Шабры". Ранее она принадлежала многочисленным обществам с ограниченной ответственностью, банкротящимся одним за другим, и подключена к сетям АО "ЕЭСК". На сегодня электросетевая компания осуществляет диспетчерское обслуживание энергообъекта по договору с конкурсным управляющим ООО "Уральская независимая теплоэлектросетевая компания".

Стоит отметить, что история вопроса судебных разбирательств энергетиков с бизнес-структурами Малика Гайсина насчитывает более 13 лет. С 2002 года предпринимались неоднократные попытки взыскать долги с юридических лиц, представлявших Шабровский тальковый комбинат. Однако владельцы имущества предприятия действовали по одной и той же схеме: с разной периодичностью они создавали новое юрлицо, которое получало объекты электросетевого хозяйства комбината во владение, накапливало задолженность за поставленную электроэнергию, передавало свое ликвидное имущество новому юрлицу и запускало механизм банкротства.