И вернули недостающие плиты.

Барельеф в честь первых строителей Екатеринбурга в Историческом сквере уральской столицы 9 августа 2017 года обрел свой первозданный вид: на мемориальный комплекс вернулись недостающие бронзовые плиты. На торжественной церемонии открытия обновленного памятника побывал корреспондент "Уралинформбюро".



Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и почетный строитель России Мира Шварц готовятся открыть обновленный барельеф.

Памятник первостроителю Екатеринбурга был создан к 200-летию города, в 1923 году по проекту скульптора Петра Шарлаимова. В 1990-х годах две плиты мемориала были утеряны (по одной из версий — украдены охотниками за цветными металлами). Почти 2 десятилетия вместо них на барельефе зияла пустота. В 2017 году мэрия Екатеринбурга и Ассоциация строителей Урала решили восстановить барельеф по рисункам, оставшимся от празднования 250-летия города.

Профинансировали работы строительные компании Свердловской области, входящие в Ассоциацию, а также добровольные спонсоры. А открыли памятник в присутствии журналистов и строительной элиты города сити-менеджер Александр Якоб и почетный строитель России Мира Шварц. В честь события поэт Рустам Саитов и композитор Алекснадр Пантыкин, известный как дедушка уральского рока, написали "Гимн строителей Урала", который исполнил на церемонии солист ансамбля песни и пляски Российской Армии Николай Симаков.



Солист ансамбля песни и пляски Российской Армии Николай Симаков поздравляет строителей песней дедушки уральского рока.

На протяжении многих лет каменный "первостроитель" был для горожан безымянным символом трудовой истории Екатеринбурга. Теперь он обрел имя, точнее - сразу несколько имен. На восстановленных плитах перечисляются фамилии людей, построивших Екатеринбургский завод почти 300 лет назад. Среди них были дворяне и простолюдины, гражданские лица и армейские офицеры, православные, старообрядцы и даже католики.



Теперь мы знаем их имена...

Например, батальоном солдат, охранявших стройку, командовал шведский капитан польского происхождения Иван (Ян) Кралевич, сдавшийся в плен во время Северной войны и присягнувший на верность Петру I. Вместе с ним на строительстве Екатеринбурга работало 40 пленных шведских офицеров.

Однако костяк первой строительной "бригады"составляли профессионалы. Так, выходец из поморских старообрядцев Леонтий Злобин до того, как поучаствовал в возведении Екатеринбургской плотины, построил плотины Выйского и Невьянского заводов. А потомственный дворянин Никифор Клеопин, также увековеченный на барельефе, был выпускником Московской школы навигацких и математических наук и одним из авторов чертежа Екатеринбургской крепости.

Следует добавить, что открытие барельефа состоялась в канун празднования Дня строителя России. Праздничные мероприятия, посвященные ему, пройдут 12 августа в ЦПКиО имени Маяковского.