В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине УмпелевойСегодня в 15:47
- Текст
- Комментарии (1)
На Театре драмы.
9 августа 2017 года в Екатеринбурге была открыта мемориальная доска народной артистке России Галине Умпелевой. Она размещена на фасаде Свердловского государственного академического театра драмы, выходящем на улицу Бориса Ельцина.
Актриса Театра драмы умерла 20 декабря 2016 года на 79-м году жизни.
Галина Умпелева пришла в Свердловскую драму в 1968 году и прослужила в театре 48 лет. Среди ее ролей - Бланш из "Трамвая "Желание", Гелена из "Варшавской мелодии", Голда из "Поминальной молитвы", Ануш из "Ханумы" и еще около сотни образов в театре и кино. Последний раз актриса выходила на сцену за полгода до смерти в роли Фонсии Дорси в спектакле "Игра в джин" в новосибирском "Красном факеле", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СГАТД.
Любимица публики была лауреатом множества конкурсов и фестивалей. В 2011 году Галина Умпелева стала обладательницей "Золотой маски" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. В 1998 году актрису наградили премией губернатора Свердловской области, в 2000 году- орденом Почета, а в 2010 - присвоили звание почетного гражданина Свердловской области.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге скончалась народная артистка России Галина Умпелева
Канкан театр не спасет
Режиссер Занусси впечатлен мастерством екатеринбургских артистов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Светлая память! Из таких актрисс соткана национальная Драма. Театр осиротел и должен найти силы вырастить хоть что-то напоминающее Народную Актрисуответить
- Последние новости
-
Сегодня в 17:36
В Нижней Туре нашли обезображенное тело женщины
Ее могли изнасиловать.Сегодня в 17:34
На екатеринбуржцев повесят расходы на дворовое освещение
И обслуживание сетей.Сегодня в 17:31
Свердловская полиция покупает 170 белых седанов
С кондиционерами и подогревом.Сегодня в 17:05
В Екатеринбурге неотложка попала в ДТП
На Малышева.Сегодня в 17:01
В Шадринске экс-начальник салона связи похитил 6 миллионов
И потратил их на онлайн-казино.Сегодня в 16:57
Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
Первая жертва за 5 лет.Сегодня в 16:54
В Свердловском облсуде стартует процесс по делу об убийстве приемщицы цветмета
Обвиняемым грозит пожизненное.Сегодня в 16:49
Арбитра Николаева отстранили за незаконный пенальти в ворота "Урала"
На несколько матчей.Сегодня в 16:29
Самые огромные динозавры жили в Аргентине
100 миллионов лет назад.Сегодня в 16:27
Спасать свердловских дольщиков доверили Тунгусову
А "дорожные карты" направили в Москву.Сегодня в 16:22
Молодежь екатеринбургского Академического сплотит гимн
И виртуальное "золото".Сегодня в 16:14
Свердловский бизнес получил кредиты на 2,2 миллиарда рублей
Благодаря господдержке.Сегодня в 15:47
В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине Умпелевой
На Театре драмы.Сегодня в 15:39
Устроивший смертельное ДТП под Сысертью водитель уснул за рулем
А пассажиров он вез с нарушением ПДД.Сегодня в 15:31
Первостроителю Екатеринбурга спели песню Пантыкина
И вернули недостающие плиты.
Главные новости
- Сегодня в 16:57Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
- Сегодня в 15:47В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине Умпелевой
- Сегодня в 14:34В Екатеринбурге неизвестные вынесли сейф из павильона ЕРЦ
- Сегодня в 12:51В массовой аварии на ЕКАД погиб человек
- Сегодня в 12:07Зачинщик массовой драки солдат в Елани арестован
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".