На Театре драмы.

9 августа 2017 года в Екатеринбурге была открыта мемориальная доска народной артистке России Галине Умпелевой. Она размещена на фасаде Свердловского государственного академического театра драмы, выходящем на улицу Бориса Ельцина.

Актриса Театра драмы умерла 20 декабря 2016 года на 79-м году жизни.

Галина Умпелева пришла в Свердловскую драму в 1968 году и прослужила в театре 48 лет. Среди ее ролей - Бланш из "Трамвая "Желание", Гелена из "Варшавской мелодии", Голда из "Поминальной молитвы", Ануш из "Ханумы" и еще около сотни образов в театре и кино. Последний раз актриса выходила на сцену за полгода до смерти в роли Фонсии Дорси в спектакле "Игра в джин" в новосибирском "Красном факеле", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СГАТД.

Любимица публики была лауреатом множества конкурсов и фестивалей. В 2011 году Галина Умпелева стала обладательницей "Золотой маски" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. В 1998 году актрису наградили премией губернатора Свердловской области, в 2000 году- орденом Почета, а в 2010 - присвоили звание почетного гражданина Свердловской области.

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