Молодежь екатеринбургского Академического сплотит гимнСегодня в 16:22
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И виртуальное "золото".
В екатеринбургском Академическом появится собственное молодежное движение. Его создаст совет ТОС "Академический", выигравший на эти цели президентский грант в размере 500 тысяч рублей.
В рамках проекта по созданию районного молодежного движения "Академ" будет создана уникальная мотивационная система, которая поможет решить основные проблемы молодежи.
Ежедневно подросткам будут предлагаться спортивные, творческие, культурные, патриотические задания. Выполнившие их получат баллы и виртуальное "золото". Самые активные смогут обменивать бонусы на гаджеты, книги, билеты в кино, спортивный инвентарь и другие подарки.
Первый год проект будет финансироваться за счет президентского гранта, затем подключатся партнеры, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Ленинского района..
Следует отметить, что на сегодняшний день в микрорайоне Академический проживает более 30 тысяч детей. "Академ" объединит те молодежные движения, где участники старше 14 лет.
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