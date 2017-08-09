Первая жертва за 5 лет.

В Тюменской области зафиксирована первая за 5 лет смерть от клещевого энцефалита. В Заводоуковске скончалась женщина, сообщили "Уралинформбюро" в областном Центре гигиены и эпидемиологии.

Трагедии можно было избежать, если бы женщина обратилась за медицинской помощью сразу после укуса. Но в больницу она пришла с "запущенной" инфекцией, когда практически ничего уже нельзя было сделать.

Первый укус клеща в Тюменской области в 2017 году был зафиксирован 3 апреля. Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора, от паразитов пострадали 13 477 жителей области. Зарегистрировано 63 случая заболевания клещевым энцефалитом, из них 8 – среди детей.