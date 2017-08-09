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Свердловская полиция покупает 170 белых седановСегодня в 17:31

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С кондиционерами и подогревом.

ГУ МВД по Свердловской области покупает 175 новых автомобилей для сотрудников. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок Свердловской области 9 августа 2017 года.

Начальная цена контракта – 103,5 миллиона рублей. Таким образом, каждая патрульная машина обойдется бюджету в 591 тысячу рублей, передает "Уралинформбюро".

Заказчиком выступает ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Свердловской области", а исполнитель определится на аукционе 1 сентября.

Согласно техзаданию контракта, автомобили должны быть седанами белого цвета, оснащенными подушками безопасности, кондиционерами, бортовыми компьютерами и подогревом передних сидений. В комплекте с авто должны идти четыре зимние автошины.

"Весь поставляемый товар должен быть новым товаром, произведен не ранее 2017 года. Допускается наличие технологического пробега (не более 50 км.), связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний, погрузкой и разгрузкой транспортного средства", - уточняется в документации.

Кроме того, от поставщика ждут гарантий качества и безопасности поставляемого товара в период гарантийного срока. А в случае обнаружения каких-либо дефектов поставщик будет обязан по первому требованию заменить автомобиль на новый.

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