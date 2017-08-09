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На екатеринбуржцев повесят расходы на дворовое освещениеСегодня в 17:34

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И обслуживание сетей.

С июня 2017 года мэрия Екатеринбурга передала фонарные столбы, расположенные во дворах домов, собственникам многоэтажек. Теперь жильцы вместе со своими управляющими компаниями должны сами оплачивать освещение придомовой территории, а также заниматься обслуживанием и ремонтом сетей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в горадминистрации, согласно Правилам благоустройства муниципального образования, наружные сети освещения во дворах являются объектами внешнего благоустройства придомовой территории. В соответствии с ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", участок со всеми расположенными на нем объектами переходят в общую долевую собственность жильцов бесплатно. "Каких-либо актов органов власти о возникновении права общей долевой собственности у собственников помещений в многоквартирном доме не требуется", - добавили в мэрии.

Руководитель УК "Губерния" Антон Азаров пояснил "Уралинформбюро", что компания не получала никаких уведомлений о передаче ей опор освещения. О ситуации он узнал только из СМИ.

"Эти расходы всегда нес бюджет города. Возможно, сейчас политика поменялась. Скорее всего, это связано с экономией бюджетных средств. Пока никаких законодательных оснований для данного решения я не вижу", - прокомментировал Азаров.

Он заверил, что суммы в платежках горожан в любом случае не изменятся. Расходы будут включены в общедомовое электропотребление.

"Там установлен жесткий предельный норматив. Все, что выше этого норматива, оплачивает УК", - заверил Азаров.

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