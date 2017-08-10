На передних стойках крыши.

Компания Mercedes-Benz разработала систему, позволяющую уменьшить травматизм при наезде на пешехода.

Во время столкновения с человеком внешние подушки безопасности раскрываются вдоль боковых стоек, а капот приподнимается и сдвигается в направлении лобового стекла, пишет Motor1.



Рисунок: motor1.com

Документы на регистрацию разработки немецкая компания подала в ведомство по патентам и товарным знакам США еще в 2015 году, однако информация об изобретении появилась только сейчас. Поэтому существует вероятность, что технология скоро появится на серийных автомобилях, передает "Уралинформбюро".