×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Mercedes-Benz разработал подушки безопасности для пешеходов09 августа в 19:30

  • Текст

На передних стойках крыши.

Компания Mercedes-Benz разработала систему, позволяющую уменьшить травматизм при наезде на пешехода.

Во время столкновения с человеком внешние подушки безопасности раскрываются вдоль боковых стоек, а капот приподнимается и сдвигается в направлении лобового стекла, пишет Motor1.


Рисунок: motor1.com

Документы на регистрацию разработки немецкая компания подала в ведомство по патентам и товарным знакам США еще в 2015 году, однако информация об изобретении появилась только сейчас. Поэтому существует вероятность, что технология скоро появится на серийных автомобилях, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×