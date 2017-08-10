И местоположением.

Посуточная аренда квартир занимает 41% от всех гостиничных услуг в столице Урала. К такому выводу в своем исследовании пришли специалисты Уральской палаты недвижимости, передает "Уралинфомрбюро".

Гостиничный фонд Екатеринбурга включает около 5 800 номеров. Квартир для аренды – 3 970. Большая часть такого жилья расположена в центре и районах, приближенных к центру. Основной объем квартир находится в новостройках.

72% арендуемых квартир – однокомнатные. Средняя цена за проживание в них – 1 500 рублей за сутки. В то время, как стоимость дня в гостинице эконом класса в среднем составляет 1 940 рублей.