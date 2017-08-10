В Катаре визы россиянам оформят в аэропорту09 августа в 18:25
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На 30 дней.
9 августа власти Катара объявили о введении упрощенного визового режима с 80 государствами, в том числе с Россией. Сообщение об этом размещено на туристическом портале страны Visit Qatar, передает "Уралинформбюро".
Жители 33 стран, в том числе ФРГ, Франция и Турция, по прибытии в аэропорт Катара будут получать многоразовую визу на срок до 180 дней. При этом находиться в стране они смогут в общей сложности 90 суток.
Гражданам 47 государств, среди которых Россия, Беларусь, Казахстан и Украина, визу в воздушной гавани оформят на 30 дней, однако ее можно будет продлить еще на месяц. Для разрешения на въезд нужно иметь паспорт, действующий минимум полгода после прибытия, бронь номера в гостинице, не менее 1500 долларов на карте или наличными и обратный билет.
Стоимость визы - 100 риалов (порядка 27,5 доллара).
Стоит отметить, что ранее визовый режим для россиян смягчили Объединенные Арабские Эмираты. С 1 февраля 2017 года разрешение на въезд можно получить по прилету. Виза выдается на 30 дней, ее можно однократно продлить на аналогичный срок.
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