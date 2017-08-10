У остальных есть еще неделя.

К 15 августа 2017 года учебные заведения Свердловской области должны пройти приемку. На сегодня комиссии успешно проверили 80% учреждений среднего профессионального образования, 55% детских садов и половину школ, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"Большинство школ будет приниматься на текущей неделе, это связано с их занятостью в июне экзаменами, а позже – лагерями дневного пребывания", – отметил региональный министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов.

Пристальное внимание ревизоры уделяют соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и обеспечению безопасности дорожного движения.

В соответствии с региональной программой в 2017 году на Среднем Урале планируется создать 4 689 новых мест в школах. В частности будут открыты вторая очередь школьного комплекса в Академическом районе Екатеринбурга, образовательный центр в поселке Мичуринский. Также ведется реконструкции екатеринбургской гимназии №39 и строительстве пристроя к школе №14 в Полевском.

На создание необходимых условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в текущем году из бюджетов всех уровней будет выделено более 46 миллионов рублей.