Время в пути сократится до 1 часа.

В 2018 году между Миассом и Челябинском запустят скоростной электропоезд "Ласточка". Время в пути между двумя городами сократится в 2 раза - до 1 часа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в администрации Миасского городского округа, электричка станет частью мультимодального маршрута до горнолыжного комплекса "Солнечная долина". Челябинцы смогут купить в кассах городского вокзала единый билет. Затем они на поезде доберутся до миасского вокзала, а после пересядут на автобус до "Солнечной долины". Дорога займет 1 час 40 минут.

Стоимость единого билета составит 280 рублей. Цена для студентов определена на уровне 164 рублей.