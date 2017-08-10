×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинск и Миасс свяжут скоростным поездомСегодня в 08:55

  • Текст

Время в пути сократится до 1 часа.

В 2018 году между Миассом и Челябинском запустят скоростной электропоезд "Ласточка". Время в пути между двумя городами сократится в 2 раза - до 1 часа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в администрации Миасского городского округа, электричка станет частью мультимодального маршрута до горнолыжного комплекса "Солнечная долина". Челябинцы смогут купить в кассах городского вокзала единый билет. Затем они на поезде доберутся до миасского вокзала, а после пересядут на автобус до "Солнечной долины". Дорога займет 1 час 40 минут.

Стоимость единого билета составит 280 рублей. Цена для студентов определена на уровне 164 рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×