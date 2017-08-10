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Росстат предлагает заморить червячка на 4000 рублейСегодня в 09:31

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Питание обходится все дороже.

Минимальный набор продуктов питания за июль 2017 года в среднем по России подешевел почти на 4% относительно предыдущего месяца. Приобрести 33 наименования продовольствия, в том числе мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль, можно было на 4066,8 рубля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росстата.

Такая тенденция обусловлена удешевлением трети входящих в корзину товаров, в основном это фрукты и овощи. Капуста потеряла в цене 34,5%, картофель - 21,2%, свекла, помидоры, огурцы, бананы и лимоны – от 8,3 до 15,2%. Рыба подешевела на 1,1%, а греча - на 2,5%.

Однако радоваться не стоит. По сравнению с началом года проднабор подорожал на 10% из-за роста стоимости товаров всех категорий.

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