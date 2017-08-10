Основные работы будут завершены по графику.

Энергетики ЕВРАЗ-НТМК завершают подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов. За летний период на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и других тепловых источниках комбината выполнены масштабные ремонтные работы.

Завершен капитальный ремонт водогрейного котла №3, проведена реконструкция парового котла №3. Это позволило не только обеспечить надежность выработки тепловой энергии, но и на 50% увеличить потребление вторичного энергетического ресурса – доменного газа. Переход на него даст возможность заметно снизить расход дорогостоящего природного газа. Также завершается капитальный ремонт турбогенератора 2Б, закончен ремонт бойлерной установки ТЭЦ. Деаэратор горячего водоснабжения будет полностью заменен до начала отопительного сезона. В ближайшее время начнутся работы по капитальному ремонту бойлерной установки паровоздушной станции.

В паросиловом хозяйстве ТЭЦ ведутся капитальные ремонты трех теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды и тепла жителям Тагилстроя и Красного камня. Ремонт еще одной теплотрассы - "Комсомольская" начнется в ближайшее время. Всего до конца лета планируется заменить два километра теплосетей.

Кроме того, с началом отопительного сезона будет запущена в работу установка по утилизации конвертерного пара. Комплекс оборудования позволит осуществлять нагрев теплофикационной воды при помощи ранее не востребованного ресурса – пара котлов-охладителей конвертерных газов. В результате предполагается существенное снижение потребления природного газа на водогрейных котлах ТЭЦ.

"На подготовку к новому отопительному сезону 2017-2018 годов направлено около 300 миллионов рублей. Мы планируем завершить основные ремонты в сентябре и по графику начать подачу тепла в жилые районы города", – пояснил "Уралинформбюро" главный энергетик НТМК Денис Корякин.

Стоит отметить, что ЕВРАЗ-НТМК обеспечивает теплом и горячей водой четверть жителей Нижнего Тагила, образовательные учреждения, Дворцы Культуры и Дома творчества, спортивные клубы и объекты здравоохранения.