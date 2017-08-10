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На Среднем Урале 8-летнюю девочку ударило токомСегодня в 09:57

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Ребенок - в больнице.

В Свердловской области в деревне Ларино (Байкаловский район) 8-летняя девочка забралась в распределительный щит потребительской электроустановки, принадлежащей кузнечной мастерской. С электротравмой ребенок доставлен в больницу.

По данному факту работает спецкомиссия, расследованием инцидента также занимаются правоохранители.

По предварительной информации, распределительный щит кузнечной мастерской находился в неудовлетворительном состоянии: дверцы были открыты, а из щитка торчали оголенные провода, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала".

Руководство филиала компании - "Свердловэнерго" уже подготовило обращение в Штаб по электробезопасности Свердловской области. Энергетики настаивают на необходимости более масштабной работы с населением всех территориально-сетевых организаций, владеющих электроустановками. По мнению специалистов, это позволит обеспечить дополнительный мониторинг за состоянием энергоустройств.

Сейчас, помимо филиала "Свердловэнерго", в регионе работает более 100 территориальных сетевых организаций. ОАО "МРСК Урала" предлагает их также подключить к профилактической работе по электробезопасности.

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