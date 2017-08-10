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Екатеринбуржцам бесплатно раздадут 150 повременных "ЕКарт"Сегодня в 10:12

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В рамках второго этапа эксперимента.

В Екатеринбурге расширяют эксперимент с использованием повременных "ЕКарт" в общественном транспорте. Как сообщил "Уралинформбюро" генеральный директор компании "И-Сеть" Павел Ведерников, 14 августа 2017 года горожанам начнут выдавать дополнительные проездные.

Их можно будет бесплатно получить в офисе компании с 10.00 до 17.00. Всего для екатеринбуржцев подготовлено 150 пластиковых карт.

Раздача дополнительных проездных связана с тем, что 15 августа 2017 года к эксперименту с повременным тарифом подключится МОАП.

Первые 100 повременных "ЕКарт" были выданы в июле. Их проверяли в трамваях и троллейбусах. Горожане могут делать пересадки в течение получаса за 28 рублей, в течение часа - за 40 рублей. Первый этап тестирования прошел без серьезных технических сбоев.

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