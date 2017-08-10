×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На север Среднего Урала идут заморозкиСегодня в 10:19

  • Текст

Ночью похолодает до нуля.

В ночь на 11 августа 2017 года в северных районах Свердловской области ожидаются заморозки - до нуля градусов. На остальной территории региона столбики термометров поднимутся максимум до 10 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Холодными будут и следующие ночи: градусники покажут плюс 7-12, в низинах и горах - лишь 3 градуса выше нуля. Днем в субботу и воскресенье ожидается до 19 градусов тепла. Местами пройдут дожди и прогремят грозы.

Относительно теплые ночи ждут екатеринбуржцев - до плюс 10 градусов. Самым теплым днем станет пятница - воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. К воскресенью, по данным портала Gismeteo.ru, похолодает до плюс 12. В субботу на сутки зарядят дожди.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×