Ночью похолодает до нуля.

В ночь на 11 августа 2017 года в северных районах Свердловской области ожидаются заморозки - до нуля градусов. На остальной территории региона столбики термометров поднимутся максимум до 10 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Холодными будут и следующие ночи: градусники покажут плюс 7-12, в низинах и горах - лишь 3 градуса выше нуля. Днем в субботу и воскресенье ожидается до 19 градусов тепла. Местами пройдут дожди и прогремят грозы.

Относительно теплые ночи ждут екатеринбуржцев - до плюс 10 градусов. Самым теплым днем станет пятница - воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. К воскресенью, по данным портала Gismeteo.ru, похолодает до плюс 12. В субботу на сутки зарядят дожди.