Застрявшего на мелководье.

Рано утром 10 августа 2017 года необычная спасательная операция началась на острове Большой Шантар в Хабаровском крае. Ночью в устье реки, вытекающей из озера Большого, заплыл 13-метровый гренландский кит. Когда начался отлив, гигантское животное оказалось в ловушке - оно не могло ни развернуться, чтобы уйти обратно в море, ни выйти в озеро.

Предполагается, что в устье реки великана загнала стая косаток.

Госинспектор национального парка "Шантарские острова" известил о происшествии директора ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимира Андронова. Информция об инциденте передана в Минпророды РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе учреждения.

Госинспекторы "Шантарских островов" периодически поливают кита из противопожарных помп, чтобы избежать его обезвоживания и пересыхания кожи.

В спасательной операции оказались задействованы и участники экспедиции Mamont Cup 2017, в том числе и фронтмен екатеринбургской группы "Сансара" Александр Гагарин. На странице коллектива в соцсетях размещено сообщение присланное музыкантом: "Участники экспедиции периодически подходят к киту на лодке, проверяют глаза - они пока под водой. Но кит поранил себя, идет кровь".

Сегодня утром Mamont Cup 2017 должна была двигаться дальше, но "было принято решение остаться рядом с китом и постараться его спасти", пишет Гагарин.

Остается надежда на то, что во время следующего прилива, который начнется в 4 часа утра 12 августа, гигант сможет развернуться и уплыть в море.

Несколькими днями ранее лидер "Сансары" поделился в поклонниками чарующим видео с другим китом.

Шантарские острова - архипелаг в Охотском море. Там обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся и лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги. Вблизи Шантар регулярно замечают гренландских китов. Численность последних с каждым годом сокращается, на сегодня их популяция - менее 10 000 особей. Животное занесено в Красную книгу России.