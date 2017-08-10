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Фронтмен екатеринбургской "Сансары" спасает кита на ШантарахСегодня в 11:11

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Застрявшего на мелководье.

Рано утром 10 августа 2017 года необычная спасательная операция началась на острове Большой Шантар в Хабаровском крае. Ночью в устье реки, вытекающей из озера Большого, заплыл 13-метровый гренландский кит. Когда начался отлив, гигантское животное оказалось в ловушке - оно не могло ни развернуться, чтобы уйти обратно в море, ни выйти в озеро.

Предполагается, что в устье реки великана загнала стая косаток.

Госинспектор национального парка "Шантарские острова" известил о происшествии директора ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимира Андронова. Информция об инциденте передана в Минпророды РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе учреждения.

Госинспекторы "Шантарских островов" периодически поливают кита из противопожарных помп, чтобы избежать его обезвоживания и пересыхания кожи.

В спасательной операции оказались задействованы и участники экспедиции Mamont Cup 2017, в том числе и фронтмен екатеринбургской группы "Сансара" Александр Гагарин. На странице коллектива в соцсетях размещено сообщение присланное музыкантом: "Участники экспедиции периодически подходят к киту на лодке, проверяют глаза - они пока под водой. Но кит поранил себя, идет кровь".

«...океаны и выброшенные на берег киты...» 🐋 Экстренное сообщение получили мы сегодня ночью от Саши Гагарина! 🆘 Как мы писали вчера, экспедиция «Mamont Cup 2017» разбила лагерь в бухте Панкова вблизи Большого озера на острове Большой Шантар. Это соленое озеро находится недалеко от моря. Их разделяет всего лишь узкий перешеек суши, и соединяются они проливом. За ночь в этот пролив заплыл огромный кит, а утром начался отлив, и величественное животное оказалось в западне. Незамедлительно участниками экспедиции было принято решение связаться по спутниковой связи с ученым, которые занимаются гренландскими китами. Данный вид китов находится в Красной книге России. Численность гренландских кидов с каждым годом сокращается, и на данный период времени их популяция оценивается менее чем в 10 тысяч особей. Специалисты сказали, что нужно постоянно поливать кита водой, так как он высыхает и может погибнуть. Главное, обязательно поливать глаза и не попадать в дыхало. Следующий прилив ожидается завтра ранним утром около 4 часов, есть надежда, что кит сможет уйти обратно в море. Участники экспедиции периодически подходят к киту на лодке, проверяют глаза - они пока под водой. Но кит поранил себя, идет кровь. • Сегодня утром экспедиция должна была двигаться дальше, но было принято решение остаться рядом с китом и постараться его спасти. Мы будем ждать новых сообщений из экспедиции и надеяться, что все завершится благополучно! ☀️ • Фото - @sergeydolya ;) • • • #сансара #sansara #mamontcup2017 #охотскоеморе #сашагагарин #кит #киты #шантарскиеострова #шантары #экстренно #экспедиция #поездка #путешествие

Публикация от Сансара/Sansara (@sansaraband) Авг 9 2017 в 9:36 PDT

Сегодня утром Mamont Cup 2017 должна была двигаться дальше, но "было принято решение остаться рядом с китом и постараться его спасти", пишет Гагарин.

Остается надежда на то, что во время следующего прилива, который начнется в 4 часа утра 12 августа, гигант сможет развернуться и уплыть в море.

Несколькими днями ранее лидер "Сансары" поделился в поклонниками чарующим видео с другим китом.

А мы продолжаем рубрику «Гагарин Путешествует» ;) Нам рассказали духи далёких островов о том, что экспедиция в данный момент находится в бухте Онгачан (вблизи Шантарских островов), но, поскольку это мало о чем вам говорит, еще раз обратим ваше внимание на ссылку, где можно подглядеть за перемещениями всей команды «Mamont Cup 2017» — goo.gl/Jh2zYS 😌 • Тем временем у нас появились секретные кадры путешествия... И это киты! 🐳 Долгожданные киты. Наслаждайтесь просмотром этого пусть и короткого, но поразительного видео от @sergeydolya ;) • Ждем новых посланий от @gagarin_sasha 😜 Repost and video from @russiadiscovery 🤘 • • • #сансара #sansara #сашагагарин #mamontcup2017 #экспедиция #путешествие #испытание #поездка #отпуск #киты #море #шантарскиеострова #вау #впечатления #шок #красота

Публикация от Сансара/Sansara (@sansaraband) Авг 7 2017 в 7:17 PDT

Шантарские острова - архипелаг в Охотском море. Там обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся и лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги. Вблизи Шантар регулярно замечают гренландских китов. Численность последних с каждым годом сокращается, на сегодня их популяция - менее 10 000 особей. Животное занесено в Красную книгу России.

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