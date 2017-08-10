В уральских школах завершается прием первоклашекСегодня в 11:45
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Опаздывающих ждут до 5 сентября.
Прием первоклассников в уральских городах подходит к концу, сообщает "Уралинформбюро".
Так, в Тюмени, по данным на середину июля, было подано порядка 10,5 тысячи заявлений. Ожидается, что 1 сентября за парты сядут 11,5 тысячи первоклашек.
"С 1 февраля по 30 июня осуществлялся прием детей по месту жительства. С 1 июля до 5 сентября родители могут подать заявление в любую школу. При наличии свободных мест их ребенок будет принят", - пояснила пресс-секретарь департамента образования горадминистрации Надежда Сизова.
В Екатеринбурге ожидается, что в школы пойдут 18 173 первоклассника. Прием заявлений также ведется до 5 сентября. О том, какие школы пользуются наибольшим спросом у родителей первоклашек, в пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснить затруднились, отметив, что такой разбивки по учебным заведениям пока нет.
В Челябинске на сегодняшний день подано заявлений и зачислено 14 554 первоклассника. Предполагается, что за парты сядут 15 000 учеников 1-х классов.
"Самые востребованные районы – это Калининский и Курчатовский, где идет массовое строительство новых домов. Наибольшим спросом пользуются городские лицеи и гимназии, набор в которые завершился еще в начале июля", - сообщила "Уралинформбюро" начальник отдела общего образования комитета по делам образования Челябинска Татьяна Мельникова.
А вот в департаменте образования Перми уже объявили о завершении приема детей в 1-е классы - практически все учебные заведения города заполнены. Свободные места в настоящее время остаются в отдельных школах Кировского и Индустриального районов.
"Самое большое количество первоклассников принято в начальную школу "Мультипарк" Дзержинского района – 300 человек. В этом же районе более 200 первоклассников будут обучаться в школах № 44 и №59. В Индустриальном районе более 200 ребят пойдут в 1-й класс в лицей № 8 и школу "Петролеум+", в Свердловском – в школу № 82, в Кировском – в школах №19 и №64", - уточняется на едином портале пермского образования.
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