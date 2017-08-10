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Цыпленок с прической Трампа вырос у Белого домаСегодня в 11:25

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В Вашингтоне.

Жители и гости Вашингтона торопятся запечатлеть себя на фоне гигантского цыпленка с прической президента США Дональда Трампа. Надувная фигура установлена на Эллипсе, к югу от Белого дома, недалеко от монумента Вашингтона, передает "Уралинформбюро".

Хозяин необычной инсталляции, на установку которой имеются все разрешения, - кинорежиссер-документалист Таран Сингх Брэр. По его словам, таким образом он хочет сказать, что глава государства "слабый и неэффективный лидер", пишет USA Today.

Брэр считает, что президент США слишком боится обнародовать свои налоговые декларации и противостоять президенту России Владимиру Путину. Также он играет с Северной Кореей на спор - кто первый отвернет в сторону (play chicken - "играть в цыпленка").

Дональд Трамп стал первым за 40 лет кандидатом в президенты от крупнейшей партии, кто не обнародовал налоговую декларацию. Выложить документ в широкий доступ он обещал после ее аудита. Однако в Налоговой службе США заявили, что проверка не мешает публикации декларации.

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