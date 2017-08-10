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В Зауралье наградили двух "онлайн-плательщиков"Сегодня в 13:25

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Им вручили ноутбук и утюг.

Жители Курганской области Алексей Богачев и Роман Перцев стали 19 и 20 победителями акции "Онлайн-плательщик". Ее организовали Энергосбытовая компания "Восток" и Единый расчетный центр "Прогресс".

Алексей Богачев, у которого двое детей, получил ноутбук. Это уже второй переносной компьютер в семье. "Как раз по ноутбуку на ребенка", - порадовался победитель.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", Роман Перцев сравнительно недавно начал пользоваться Личным кабинетом. Он признался, что для его молодой семьи утюг - ценный и необходимый подарок.

Акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов ЭК "Восток" и ЕРЦ "Прогресс" стартовала 1 апреля 2016 года и продлится до конца 2017 года.

Принять в ней участие могут жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа. Кроме того, они должны своевременно оплачивать услуги ЖКХ и ежемесячно передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании. Подробно об условиях акции можно узнать на сайте: vostok-electra.ru.

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