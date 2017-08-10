И настаивает на ремонте.

Прокуроры выявили многочисленные повреждения автодорог в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В их числе - колеи, просадка проезжей части и разрушение бортового камня.

В районе пересечения улиц Победы и Ломоносова трамвайные пути возвышаются над асфальтовым покрытием на 6 сантиметров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

Прокуратура района обратилась в суд с иском к "Орджоникидзевскому ДЭУ" об устранении выявленных нарушений. Представление с аналогичным требованием направлено в адрес директора учреждения Юрия Цепелева.