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Колеи и ямы: прокуратура проверила дороги екатеринбургской окраиныСегодня в 12:15

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И настаивает на ремонте.

Прокуроры выявили многочисленные повреждения автодорог в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В их числе - колеи, просадка проезжей части и разрушение бортового камня.

В районе пересечения улиц Победы и Ломоносова трамвайные пути возвышаются над асфальтовым покрытием на 6 сантиметров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

Прокуратура района обратилась в суд с иском к "Орджоникидзевскому ДЭУ" об устранении выявленных нарушений. Представление с аналогичным требованием направлено в адрес директора учреждения Юрия Цепелева.

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