На Киберфесте-2017.

Столицу Урала ждет крупнейший в регионе Киберфест. В 2017 году праздник компьютерных игр и косплея будет проходить с 30 сентября по 1 октября. Переодеваться в героев шутеров, кино и аниме фанаты в этот раз будут на площадках Свердловской киностудии, передает корреспондент "Уралинформбюро".

В рамках форума будут работать игровые зоны, пройдет косплей-фестиваль и соревнования по компьютерным играм. Стоит отметить, что уральский Киберфест – крупнейший в стране по количеству дисциплин. Так, состязаться кибер-спортсмены будут в League of Legends, DotA 2, Counter-Strike, World of Tanks и другие популярные игры.

Среди новшеств в этом году – квесты в реальности. Один из них организаторы построят на сюжете компьютерной игры Fallout. В другую популярную игру - DotA 2 - можно будет погрузиться в зоне виртуальной реальности.

На фестиваль организаторы ожидают не менее 20 000 участников. В прошлом году Киберфест посетили 22 000 человек.