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Мэра итальянского города выставили из ресторана за шортыСегодня в 13:21

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Дресс-код един для всех!

В итальянском Виареджо мэра Джорджо дель Гингаро выставили из ресторана за то, что он пришел на ужин в шортах. О своих злоключениях градоначальник написал в Facebook, передает "Уралинформбюро".

На встречу с друзьями в портовом ресторанчике Джорджо дель Гингаро решил одеться по-простому - в белую рубашку и шорты. Однако когда мужчина расположился за столиком, к нему подошел официант и попросил покинуть заведение из-за не подобающей дресс-коду одежды.

Мэр не стал спорить и поужинал в другом месте.

В своем посте в Facebook дель Гингаро отмечает, что в ресторане его никто не предупредил о необходимости вечером облачаться именно в брюки. Более того, мэр опасается, что в следующий раз в ресторане с него спросят вид на жительство или налоговую декларацию.

Стоит отметить, что на шорты ополчились и в авиакомпания SAUDIA Airlines. Согласно новому дресс-коду перевозчика, доступ на борт воздушного судна закрыт для женщин с открытыми руками и ногами, а также облаченными в слишком облегающую или прозрачную одежду. Мужчинам запрещено летать в шортах.

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