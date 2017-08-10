Пытаясь купить побольше и подешевле.

В июле 2017 года жители Уральского федерального округа в среднем за один поход за покупками оставляли в магазине 447 рублей, что на 2,3% больше, чем месяцем ранее.

В то же время сумма среднего чека по России сократилась на 2,7% - до 503 рублей. Аналогичная тенденция прослеживается во всех федеральных округах кроме Уральского и Сибирского (+1,2%). Самое значительное удешевление отмечено в Южном ФО - минус 6,3%

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделе по связям с общественностью холдинга "Ромир", в минувшем месяце средний чек показал снижение и в гипермаркетах (-3,8%), и в дискаунтерах (-7,2%). Вероятно, это связано с сезонным удешевлением продуктов, в первую очередь овощей и фруктов.

При этом годовая динамика абсолютно обратная - с июля 2016 года средний чек в дискаунтерах вырос на 10%, а в гипермаркетах на 1%. Это может говорить о том, что покупатели предпочитают приобретать акционный товар с меньшей стоимостью и делают это про запас, ведь цены растут с завидным постоянством.

Индекс "Среднего чека" рассчитывается на основе данных о покупках 30 000 человек в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек.