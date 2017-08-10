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"Коляда-театр" обосновался в МосквеСегодня в 14:28

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Официально.

В сентябре 2017 года в московском "Театре Труда" на Петровке начнет работу "Коляда-Театр" в Москве". Юридические документы уже оформлены, сообщил на своей странице в Facebook уральский драматург Николай Коляда.

"В начале, (для затравки и привлечения публики), привезем в Москву маленькие наши спектакли, штуки три-четыре ( "Два плюс два", "Ба", "Старая зайчиха"), потом сделаем читки пьес победителей конкурса "Евразия", потом "Суп-Театр" - ну и так далее. В это время будем параллельно репетировать новые спектакли, которые выпустим в октябре-ноябре", - рассказал он о ближайших планах.

Драматург также отметил, что "все актеры бьют копытом и хотят работать".

Как сообщало "Уралинформбюро" ранее, в январе 2017-го Николай Коляда провел набор актеров в столичный "филиал" в фойе театрального центра "На Страстном". Арт-директором нового театра станет выпускник Театрального училища имени Щепкина Олег Билик.

Ранее по теме:
Коляда набирает актеров для открытия театра в Москве

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