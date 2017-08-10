На час раньше.

Гала-концерт в честь 294-летия Екатеринбурга начнется в 18.00 - на час раньше, чем обычно. Это сделано для того, чтобы и Сати Казанова, и Стас Пьеха получили по часу на выступление. Такое решение было озвучено 10 августа на оргкомитете по вопросам подготовки и проведения Дня города.

Празднование Дня города состоится 19 августа. По традиции основные действа пройдут в Историческом сквере и на Площади 1905 года. Всего же намечено 48 мероприятий во всех районах уральской столицы. Горожан и гостей мегаполиса ожидает масса различных вокально-танцевальных, спортивных, семейных, экологических, этнографических, игровых мероприятий и фестивалей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Откроется праздник в 10.00 флешмобом на центральной площади города. Делегации семи районов соберется в большую картину. "Они покажут несколько изображений, связанных с темами чемпионата мира по футболу 2018 года, Экспо-2025, Годом экологии и Днем города", - пояснил замглавы горадминистрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В полдень состоится возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. Затем в Историческом сквере начнется интерактивная программа "Екатеринбург-300".

В 19.00 на Площади 1905 года начнется концерт "Ural Music Night: избранное и неизданное" с участием оркестра B-A-C-H, групп "Чайф" и "Курара".

На Октябрьской площади тем временем пройдет шоу "Голоса Екатеринбурга". В жюри приглашены Полина Гагарина, Валерий

Меладзе и Александр Пантыкин. Вести программу будет Дмитрий Нагиев.

Завершатся торжества в 22.30 фейерверком над акваторией городского пруда.