Впервые.

В бэби-бокс Добрянской больницы (Пермский край) подкинули новорожденную девочку, сообщила "Уралинформбюро" заведующая детской консультацией Надежда Черепанова. Это первый случай за 5 лет с момента установки "окна жизни" в медучерждении.

По словам врачей, ребенок находился в автолюльке, в чистой одежде. Первичный осмотр показал, что девочка здорова. Рядом с ней лежала записка от матери, сообщает газета "Зори-плюс". "Очень надеюсь, что ребенок попадет в хорошую благополучную семью", - написала женщина, уточнив, что девочка родилась 3 августа.

Медсестрам Добрянской больницы удалось застать мать ребенка. Женщина призналась, что не может обеспечить дочь, поскольку ей надо заботиться о старшем ребенке.

В свою очередь, специалист центра социальной помощи семье и детям Евгения Голышева выступила с обращением к матери девочки. Она пообещала оказать помощь и поддержку в решении проблем, если та заберет малышку домой.