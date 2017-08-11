Пока в недостроенном поселке звучат песни Новикова.

Пайщики "Бухты Квинс" готовятся напомнить о себе свердловским прокурорам и следователям. Под окнами ведомств 11 августа председатель скандально известного ПЖСК Зиля Булатова намерена провести одиночные пикеты.

По ее мнению, силовики забыли об уголовном деле о хищении средств 70 пайщиков, которое возбуждено против барда Александра Новикова.

"В 14.00 я приду к областному управлению Следственного комитета и постою тут часок. Потом еще час я буду стоять под окнами областной прокуратуры. Приду не с пустыми руками, а с плакатом Ждуна, который будет символизировать ожидание пайщиков "Бухты Квинс" по поводу окончания расследования дела о мошенничестве. Я считаю, что его затягивают специально, чтобы "прикрыть" Новикова", - сообщила "Уралинформбюро" Булатова.

Собеседница агентства также отметила, что на данный момент она ждет ответа по согласованию еще одного пикета, но уже массового. Провести его она планирует 16 августа на площади Труда. Ожидается, что в акции примут участие 40 обманутых пайщиков кооператива.

По словам Булатовой, накануне она направила письма Генпрокурору РФ Юрию Чайке, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и ускорить процесс передачи дела в суд.

Информацию о том, что уголовное дело в отношении Новикова рассмотрено, но до сих пор находится у следователей, агентству подтвердил и юрист Андрей Графский, представляющий интересы пайщиков. Также он опроверг слова шансонье, который в середине июля заявил о завершении строительства "Бухты Квинс".

"Я там был на днях, на воротах при въезде в коттеджный поселок замочек висит, играет музыка Новикова, он песенки там поет", - рассказал "Уралинформбюро" адвокат.

Шансонье Александр Новиков, его компаньон Михаил Шилиманов и экс-директор проекта поселка "Бухта Квинс" Лариса Ассонова проходят обвиняемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере. 70 человек, поверив известному барду, вложили в строительство поселка более 150 миллионов рублей. Сдача домов была запланирована на 2013 год, однако, стройку "заморозили". Ущерб пайщикам оценивается в 57 миллионов рублей.

Исполнитель шансона утверждает, что никаких денег не получал, но в распоряжении "Уралинформбюро" имеются документы, свидетельствующие об обратном.

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