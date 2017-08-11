Жители екатеринбургского Академического запустят воздушных змеев10 августа в 16:05
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В День города.
В Академическом районе Екатеринбурга с размахом отметят День города. 19 августа 2017 года на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова развернется фестиваль #Добрососедство.
Как сообщили "Уралинформбюро" организаторы праздника, детская площадка площадью 1000 квадратных метров будет разделена на несколько тематических зон. В одной из них детей научат рисовать на воде, изготавливать мыльные пузыри и показывать фокусы.
"Мы приготовили для детей мега-раскраску. В длину она составит 6 метров, в ширину – 1,5. На ней изображены коты Академического района самых разных размеров. Остановились именно на этом образе, потому что дети любят кошек, это полноценный член почти каждой семьи, а также потому что одним из символов Академического является кот Добрососед. Раскрашивать котов дети будут специальными карандашами, которые не надо точить", - делятся организаторы.
Вторую зону отдадут ветеранам спецназа, они покажут детям боевые техники и приемы. Там же можно будет пострелять в лазерном тире и сразиться на игрушечных радиоуправляемых танках. Также мальчиков и девочек научат делать роботов и собирать из конструктора животных, машины и города.
В интерактивной зоне юных екатеринбуржцев ждут интеллектуальные настольные игры, они познакомятся с профессиями будущего и станут участниками онлайн-спектакля, посвященного Дню города. Отдельную зону выделят для мам с малышами, где их ждут мастер-классы по детской гимнастике .
Не обойдется детская площадка без зоны с батутами, надувными горками и контактным зоопарком. Кроме того, все желающие смогут принять участие в массовом запуске воздушных змеев.
С 16.00 на сцене начнется концерт легендарных групп Trubetskoy и "Ногу свело!".
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