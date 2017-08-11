Каждый третий россиянин выбирает самолечение10 августа в 16:42
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Вместо похода к врачу.
Каждый третий россиянин предпочитает лечиться самостоятельно, а не обращаться к врачу. Это затягивает болезнь в среднем в полтора раза - от трех до пяти дней. Зачастую недомогание усиливается и работник все равно уходит на больничный. В результате финансовые потери несет не только работодатель, но и сам сотрудник (при маленьком стаже работы).
Такие данные озвучивают эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций". Соответствующее исследование они провели для Аналитического центра "АльфаСтрахование", анонимно опросив работников 100 российских и международных компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год.
Самыми популярными причинами пропуска визита к врачу при первых признаках болезни стали нехватка времени (41%), уверенность в собственных знаниях как и чем лечиться (34%) и недоверие к медработникам (26%). Лишь 15% опрошенных признали, что самолечением заниматься не нужно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".
По данным фонда "Качество жизни", каждый второй россиянин предпочитает заниматься самолечением и идет к врачу, когда симптомы принимают затяжной характер.
Исследование НИИ антимикробной химиотерапии Смоленской госмедакадемии, охватившее 9 крупных российских городов, показало, что фармацевты в большинстве случаев рекомендуют купить препараты для самолечения, не акцентируя внимание на необходимости визита к врачу. Треть больных приобретают таблетки, рекомендованные аптечным работником, зачастую делая это вопреки назначению доктора.
"Грамотно подобранная лекарственная терапия поможет излечить заболевания, об избавлении от которых люди не могли и мечтать еще 50 лет назад. Прием лекарственных средств без рекомендации квалифицированного врача может усугубить состояние больного. В случае болезни не нужно тянуть и пытаться справить с ней самостоятельно, в этом случае вы купируете симптомы, а не лечите их причину. Необходимо обратиться к специалисту, который индивидуально подберет курс лечения и даст рекомендации, самолечение же может привести к нежелательным последствиям и увеличить период нетрудоспособности", - пояснил директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и гендиректоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
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