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160 свердловских ветеранов и инвалидов переедут в новые квартиры10 августа в 17:16

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Получив деньги от государства.

Свердловская область получила 106 миллионов рублей из федеральной казны на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, сообщили "Уралиформбюро" в департаменте информационной политики региона.

87 миллионов рублей предусмотрены для 110 ветеранов и инвалидов в качестве единовременной денежной выплаты. Ее размер в 2017 году составляет 789 тысяч рублей. 32 жителя Екатеринбурга, Серова, Полевского, Нижнего Тагила, Нижнетурьинска и Первоуральска уже купили благоустроенные квартиры.

Остальные средства направлены на приобретение жилья по договорам социального найма. 13 человек получили квартиры в 3 новостройках Екатеринбурга. До конца года в новые квартиры переедут еще 37 ветеранов боевых действий и инвалидов – из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижней Салды.

Программа по предоставлению жилья ветеранам боевых действий и инвалидам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, реализуется в Свердловской области уже 10 лет. За это время из федерального бюджета на нее было направлено более 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги получили более двух тысяч свердловских ветеранов и инвалидов. Одни приобрели квартиры за счет единовременных денежных выплат, другие – получили жилье по договорам социального найма.

В 2018–2019 годах на улучшение жилищных условий будет выделено порядка 350 миллионов рублей. Их распределят между 440 свердловчанами.

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