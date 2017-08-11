На бездымный.

Из столицы Урала, как и из других городов России, в скором времени могут пропасть специализированные кальянные заведения. Инициатива о высылке кальянов и вейпов из баров, готовящаяся в рамках проекта "Здоровый образ жизни", фактически ставит "дымные" места релакса вне закона. К чему готовятся и как планируют действовать владельцы кальянных Екатеринбурга, узнало "Уралинформбюро".

"Если кальяны будут противозаконны, то самое радикальное, на что придется пойти, – перепрофилирование. А какие еще могут быть варианты? В караоке превратимся. Но нужно будет детально изучить закон, что конкретно там будет написано", – отмечает Тимур Насыров, один из учредителей лаундж-бар "Тяга".

Готов менять профиль и соучредитель другого "дымного" заведения Антон. Однако, собеседник агентства, считает политику властей не совсем последовательной: "Никотин – одно из тех веществ, которое позволяет человеку расслабиться. Если уж запрещать никотин, то и алкоголь запрещать. Еще можно запретить купаться в бассейне – ведь и хлорка может быть опасна. Конечно, с одной стороны, это абсурдно, но с другой стороны, правильно. Что решат, то решат – мы подчинимся. Будем перепрофилироваться, искать другую целевую аудиторию, другой продукт продавать".

Управляющий еще одной кальянной Сергей к проблеме относится философски: "Это Россия, законы пишутся, отменяются. Посмотрим, еще не факт, что примут. Если примут – будем думать, что делать, как-то меняться, что-то решать".

При этом, как подчеркнули собеседники "Уралинформбюро", в последние годы спрос на кальяны не только не падает, но и растет, трансформируясь в более избирательный.

"Это адекватная альтернатива для курильщиков, приятное времяпрепровождение. Кроме того, изменилось отношение к кальянокурению: сейчас из-за большого количества заведений, люди начали хорошо разбираться в этом, многие уже переходят с массовых марок на премиальные бренды", – пояснил Насыров.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что ввести ограничения на курение кальянов и вейпов в общественных местах необходимо "максимально быстро". При этом она отметила, что идея ввести ограничения на кальяны в кафе принадлежит санитарным врачам. "Да, это было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать", — цитирует Попову ТАСС.

По сообщениям СМИ, соответствующие поправки в законодательство могут вступить в силу в начале 2018 года.

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