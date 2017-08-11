В Екатеринбурге 100 управляющих компаний срывают подготовку к зиме10 августа в 16:56
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Из-за долгов.
В Екатеринбурге 100 управляющих компаний рискуют не получить паспорта готовности к зиме из-за долгов перед энергетиками. Сумма задолженности - порядка миллиарда рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", самый злостный неплательщик - УК "Чкаловская". Она не рассчиталась с поставщиком на 172,3 миллиона рублей. Всего в районе 20 организаций не перечислили энергетикам 289 миллионов рублей.
На втором месте - Орджоникидзевский район с задолженностью в 215 миллионов. Там "УЖК ЖКО-Екатеринбург" накопила 122,2 миллиона долга.
Тройку антирейтинга замыкает Верх-Исетский район - 144,4 миллиона рублей. Самый крупный неплательщик там - "Евразийский расчетный центр" (74 миллиона рублей).
Ленинский район оказался на четвертой позиции (123,5 миллиона рублей). Основной должник там - ООО "Ремстройкомплекс": на него приходится 70 миллионов долга.
Пятое место "заработала" для Железнодорожного района УК "Стрела" (52 миллиона рублей).
Шестая строчка черного списка - у Октябрьского района. УК и ТСЖ не перечислили 39 миллионов, из них 18 миллионов накопила компания "Пионер".
Кировский район занял седьмое место с долгом в 27,7 миллиона, из них 6,9 миллиона приходится на ТСЖ "Кедр".
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