×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России множится армия чиновников-руководителей10 августа в 18:23

  • Текст

Под сокращения попадают рядовые сотрудники.

За 2016 год армия российских чиновников поредела на 5,6%. Однако сокращения коснулись лишь низшего звена. При этом число руководителей выросло, рассказала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

"У нас количество заместителей руководителей в федеральных органах возросло на 18%, количество директоров департаментов возросло на 21%, начальников управлений - на 13%. И дальше можно продолжать", - цитирует ее "Интерфакс".

В территориальных органах госслужащих стало почти на 12% меньше, но на 8,4% увеличилась когорта начальников.

"Есть очень плохая тенденция: у нас сокращается количество территориальных органов, оно где-то сократилось на 4,5%, но при этом на 25% возросло количество подведомственных учреждений, которые создаются федеральными органами для целей обеспечения их деятельности - не для выполнения функционала, например, образования и здравоохранения, а для целей обеспечения деятельности", - отметила глава Счетной палаты.

Подобные явления требуют дополнительных бюджетных вливании, а в части случаев помогают обойти 44 закон и осуществлять закупки "по более либеральным нормативным документам".

По итогам встречи глава государства поручил Счетной палате подготовить предложения по поводу улучшения ситуации, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×