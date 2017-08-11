Под сокращения попадают рядовые сотрудники.

За 2016 год армия российских чиновников поредела на 5,6%. Однако сокращения коснулись лишь низшего звена. При этом число руководителей выросло, рассказала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

"У нас количество заместителей руководителей в федеральных органах возросло на 18%, количество директоров департаментов возросло на 21%, начальников управлений - на 13%. И дальше можно продолжать", - цитирует ее "Интерфакс".

В территориальных органах госслужащих стало почти на 12% меньше, но на 8,4% увеличилась когорта начальников.

"Есть очень плохая тенденция: у нас сокращается количество территориальных органов, оно где-то сократилось на 4,5%, но при этом на 25% возросло количество подведомственных учреждений, которые создаются федеральными органами для целей обеспечения их деятельности - не для выполнения функционала, например, образования и здравоохранения, а для целей обеспечения деятельности", - отметила глава Счетной палаты.

Подобные явления требуют дополнительных бюджетных вливании, а в части случаев помогают обойти 44 закон и осуществлять закупки "по более либеральным нормативным документам".

По итогам встречи глава государства поручил Счетной палате подготовить предложения по поводу улучшения ситуации, передает "Уралинформбюро".